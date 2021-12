Premium Het beste van De Telegraaf

Eenmalig kijkje achter de schermen

Door Ronald Plasterk Kopieer naar clipboard

De column is een genre, of eigenlijk een serie genres; alleen de plaats en omvang staan vast, en de ene columnist is poëtisch, de andere analytisch of polemisch. In het genre zoals ik dat beoefen is alles stellend, is geen plaats voor het woord ’ik’, wordt niet gedaan aan zelfreflectie of persoonlijke ontboezeming. Maar u voelt hem aankomen: deze column op oudjaarsdag, is een eenmalige uitzondering.