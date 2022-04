Premium Het beste van De Telegraaf

Column Roderick Veelo Laat mij vrij om te luisteren naar een ander, ook op Twitter

Door Roderick Veelo

Deze maand, op 13 april, had de Brits-Amerikaanse journalist Christopher Hitchens 74 jaar moeten worden. Hij heeft ons een van de mooiste pleidooien voor de vrije meningsuiting nagelaten. Ik heb ’m zo vaak gehoord, dat ik delen ervan uit mijn hoofd ken. Hierbij de kern van zijn betoog voor iedereen die bang is of beweert dat met de overname van Twitter door Elon Musk het einde van Twitter of zelfs van de beschaving nabij is.