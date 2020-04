’Zuid-Europa wil crisis misbruiken’

Beiden misbruiken ze de coronacrisis in een poging om hun structurele staatsschulden door Noord-Europese landen te laten financieren. Te pas en te onpas roepen ze dat landen als Duitsland en vooral Nederland, niet solidair zouden zijn in de aanpak van de coronacrisis en beiden vinden dat wij zonder enige vorm van condities en zonder één cent rente te hoeven betalen, honderden miljarden euro’s aan hen moeten lenen, lees schenken; want alles wat je aan deze landen uitleent komt nooit meer terug.

Met hun zo vurig gewenste coronabonds willen deze zonnekoningen opnieuw verder uitstel van broodnodige hervormingen van hun economieën.

Drie regeringen Rutte hebben in ons land keihard bezuinigd op bijv. zorg, veiligheid en onderwijs; zij hebben de pensioenleeftijd opgedreven tot 67 jaar en er voor gezorgd dat gepensioneerden inmiddels koopkrachtverlies lijden van 20 tot 25%, maar zij hebben in elk geval onze staatsschuld beheersbaar gemaakt/gehouden.

M.v.d. Heuvel, Hapert