Brief 1 ’CU moeten denken aan gezinnen mariniers’

Moet dit Kamerlid zich niet eerst afvragen wat belangrijker is? Mijn simpele kijk is dat Nederland niet het risico kan nemen dat een groot deel van dit goed getrainde legeronderdeel een baan in de burgersector gaat kiezen. Want dat zou de consequentie zijn van een verhuizing naar Vlissingen.

Het zou een dreun voor de Zeeuwse samenleving en economie zijn. Denk dat die samenleving er minder problemem mee heeft dan die paar Zeeuwse politici die nu moord en brand schreeuwen. Het economische deel valt denk ik ook wel mee. De werkgelegenheid in Zeeland loopt al lang achteruit, jonge mensen verlaten de eilanden om in de Randstad hun geluk te proberen.

Meneer Voordewind vergeet gemakshalve maar even te denken aan de gezinnen die bij deze mariniers horen; mannen, vrouwen en kinderen. Hoe denken ze de werkende partners van de mariniers aan een baan te helpen? En kom nu niet aan met de dooddoener dat mariniers "zeesoldaten" zijn, dat is al lang achterhaald. Het korps mariniers is een goed opgeleide en goed geolied onderdeel van de Nederlandse strijdkrachten en dat moet gehuisvest worden op een plek waar de mariniers zich thuis voelen. En helaas, Vlissingen is dat dus niet.

E. Mulder, Hellevoetsluis

