Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier: de week van de hoofdredacteur Terechte hulde voor rechtbankjournalist

Door Paul Jansen Kopieer naar clipboard

Onlangs ontving Telegraaf-journalist Saskia Belleman een opmerkelijke prijs. Van de Amsterdamse Orde van Advocaten kreeg zij de Dekenprijs, een blijk van waardering die doorgaans voor raadslieden is weggelegd. In de Rode Hoed werd onze rechtbankverslaggeefster in het zonnetje gezet. Ze was daar blij mee.