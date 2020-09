’Maatregelen gaan niet ver genoeg’

Bekijk ook: Rutte en De Jonge kondigen nieuwe maatregelen aan op persconferentie

Met andere woorden aan de ene kant wil men wel strengere maatregelen invoeren, maar aan de andere kant is men bang voor de reacties vanuit de maatschappij met name van de ondernemers in de horeca enz.

In deze tijd zijn er geen zoete broodjes te bakken, we hebben te maken met een virus dat wereldwijd nu al 1 miljoen slachtoffers heeft geëist. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Ik hoop dat ik het verkeerd heb, maar maak mij wel zorgen voor de ouderen en kwetsbare groepen. Ook de verpleegkundigen en IC-artsen hebben onze steun nu meer dan nodig, dus houdt u aan de maatregelen.

Kor Bonthuis, Appingedam