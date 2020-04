’Ik krijg vooral buikpijn van de waterstoflobby,’ vertelde een ervaren collega-journalist me, toen we vorig jaar eens gingen turven hoeveel uitnodigingen er in de bus vielen om af te reizen naar congressen, voorlichtingsbijeenkomsten, seminars, rapportpresentaties, aankondigingen van samenwerkingsprojecten en meer van dit soort heuglijke bijeenkomsten.