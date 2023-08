Brief 1: ’Omgang afval een bende’

Wat een verrassing is me dat toch.

Afvalscheiding is een bende. Dat is niet van vandaag of gisteren. Nu wordt er moord en brand geschreeuwd maar toen Amsterdam het huisvuil, tegen betaling, uit Italië ongesorteerd ging verbranden hoorde je niemand.

En dat door een groen iemand. Als het geld oplevert, gaan ook de groene idealen de verbrandingsoven in. Over hypocriet gesproken.

J. Prins, Sliedrecht

