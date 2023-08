Brief 1: ’Spaarder merkt niets van hogere rente’

Bekijk ook: Ook Rabobank boekt een miljardenwinst dankzij hogere rente

Nu de banken gigantische winsten maken, merken de spaarders daar niets of bijna niets van. Het tarief van rood staan is in een mum van tijd aangepast, maar de renteopbrengst wordt door de bank met kwart procenten aangepast. Het trieste van deze hele situatie is, dat een paar banken gedeeltelijk in overheidshanden zijn. Tot voor kort rekende deze overheid ook nog eens 4 % over onze minimale renteopbrengst. Je moest naar de rechter om deze onrechtvaardigheid teug te draaien. De banken speculeren ook nog op het verleden. Icesave zit nog in ieders geheugen. En bovendien, niet iedereen kan of wil veranderen van bank.

Joke van Leeuwen, Amersfoort

