Brief 2 ’Dwingelandij van Brussel’

Minister Blok van Buitenlandse Zaken vindt het niet acceptabel dat het bedrag dat Nederland aan de Europese Unie besteedt daarmee met twee miljard euro zou stijgen. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Charles Michel is mislukt in België en nu roert hij de grote trom in Europa. Dat is Michel ten voeten uit. De EU-commissie zal via tegenwerking waarschijnlijk ons land toch dwingen dit bedrag te betalen. Benieuwd hoe snel Blok en Rutte door de knieën gaan. Dit zijn nog maar de eerste schermutselingen.

