Ombudsman: Een kostbare fout

Otto krijgt dus minder huurtoeslag dan de bedoeling is. Hierdoor houdt Otto nog maar weinig geld over en is zijn inkomen lager dan de beslagvrije voet: het deel van je inkomsten waar geen beslag op mag worden gelegd. Hij kan nu moeilijk rondkomen. Otto bevindt zich in een lastige situatie. Hij neemt contact op met de Belastingdienst om te vragen hoe het zit.

Wanneer Otto zijn probleem aan de Belastingdienst uitlegt, krijgt hij te horen dat er een fout is gemaakt door de afdeling Incasso. Het ligt dus niet aan hen. De Belastingdienst kan Otto niet verder helpen. Ze vertellen hem dat hij zelf contact moet opnemen met de afdeling Incasso om zijn probleem te bespreken.

Dit kan helaas alleen schriftelijk en de afhandeling hiervan duurt enkele weken. Zo veel tijd heeft Otto niet, hij kan nu al zijn huur niet betalen.

Otto weet zich geen raad en neemt contact op met de Nationale ombudsman. Hij krijgt onze medewerker Nancy aan de lijn. Zij begrijpt de situatie van Otto en neemt gelijk contact op met de afdeling Incasso.

Nancy vraagt om nog eens naar Otto’s situatie te kijken en hem zo snel mogelijk te bellen, zodat ze er samen uit kunnen komen. Zo hoeft Otto niet weken te wachten op een reactie en wordt zijn klacht hopelijk snel opgelost.

De medewerker bij Incasso belt Otto en bespreekt met hem dat de verrekening van de huurtoeslag van dit jaar wordt aangepast. Hij krijgt het ten onrechte ingehouden bedrag kort na het gesprek terugbetaald. Ook spreken ze een betalingsregeling af voor de te veel ontvangen huurtoeslag van 2015. Het probleem is hiermee opgelost en Otto hoeft zich geen zorgen meer te maken.

Na afloop belt Nancy naar Otto om te vragen of zijn klacht goed is opgelost. Dat is gelukkig het geval en Otto zegt erg blij te zijn. Hij bedankt Nancy. Zonder de hulp van de Nationale ombudsman had hij nog langer in geldproblemen gezeten.

We zijn blij dat we Otto hebben kunnen helpen en dat het probleem snel is opgelost. We vinden het namelijk belangrijk dat mensen in moeilijke situaties vlug geholpen worden als zij aan de bel trekken.

Daar blijven we ons elke dag voor inzetten.

* Gefingeerde naam

