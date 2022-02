Ombudsman: Drone mag niet opstijgen

Maar Roy is in dienst bij een Nederlandse werkgever en verblijft voor zijn werk vaak voor een langere periode in het buitenland. Hij moet zich dan uitschrijven uit de Basisregistratie Personen in Nederland (BRP). Hierdoor lukt het niet om een vliegbewijs aan te vragen bij de RDW.

Maar Roy heeft het vliegbewijs nodig, omdat hij regelmatig in Nederland komt voor werkopdrachten. Hij dient een klacht in bij de RDW. De RDW vindt de klacht van Roy gegrond. Hij zou een vliegbewijs moeten kunnen krijgen, maar op dit moment zijn hun systemen hier nog niet op ingericht. Ze kunnen hem niet verder helpen en adviseren hem de website van de RDW in de gaten te houden.

Dit doet Roy, maar het duurt erg lang en aanvragen lukt nog steeds niet. Roy neemt contact op met de Nationale ombudsman. Hij heeft het vliegbewijs echt nodig en met de RDW komt hij er niet uit. Onze collega Hans bekijkt de zaak en neemt contact op met de RDW.

Een lange periode van contact volgt. De RDW belooft het uit te zoeken en zo snel mogelijk met een oplossing te komen. Maar het lijkt lastiger dan gedacht. Hans en Roy houden contact. Maar de RDW blijft met teleurstellende berichten komen en biedt geen oplossing. Roy is niet blij. Omdat hij niet in Nederland mag vliegen met zijn drone, is hij ondertussen al vele opdrachten, en dus inkomen, misgelopen.

Het blijft een poos stil aan de kant van de RDW. Hans vraagt om een update. De RDW laat weten dat Roy ondertussen zichzelf heeft ingeschreven en het vliegbewijs heeft ontvangen. Roy kon niet langer wachten en is naar Nederland gegaan en heeft zich ingeschreven in de BRP. Daarom heeft hij nu wél een vliegbewijs. De RDW heeft nog contact gezocht met Roy en hem naast zijn vliegbewijs, ook een schadevergoeding uitgekeerd.

Ik ben blij om te zien dat de RDW uiteindelijk contact heeft gezocht met Roy en de schade heeft vergoed. Graag zie ik in het vervolg dat ze eerder actie ondernemen en maatwerk toepassen waar mogelijk. Zo kunnen mensen zoals Roy sneller geholpen worden en aan het werk blijven.

* Niet de echte naam

Gaat het ook mis tussen u en de RDW. Of komt u er niet uit met een andere overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.