’EU goed af met Von der Leyen’

Timmermans had bij wijze van spreken zijn moeder nog verkocht om hogerop de EU-ladder te komen. De Duitse defensieminister Ursula von der Leyen is nu tot voorzitter verkozen. Hoewel zij in Duitsland wordt afgekraakt vanwege haar prutswerk als minister van Defensie, is dat blijkbaar geen beletsel om verkozen te worden tot het hoogste EU-ambt. Europa zal na 75 jaar weer geleid worden door een Duister. Dat ging de vorige twee keer ook goed.

Frederik Jacobs