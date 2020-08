Brief 1: ’Gewoon celstraf na aanvallen agent’

„Er bovenop zitten, onacceptabel...” Je hoort ze het zeggen, al die bestuurders. Maar er verandert niks, het wordt alleen erger. En wat is er nu mooier, als je niet naar de sportschool kunt, dan matten met een echte tegenstander?

Er moet iets wezenlijk veranderen.

Ik stel voor dat onze minister Grapperhaus nu eindelijk eens doorpakt en met een wetswijziging komt. Aanvallen van of verzetten tegen een ambtenaar in functie wordt beloond met een maand detentie. Bij iedere volgende keer verdubbelt dat. Kunnen we al die leegstaande gevangenissen weer openen.

Loek Wollersheim, Almere

