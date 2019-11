’Europese vliegbelasting invoeren gaat te ver’

En natuurlijk is het zo dat men, door het groeiend aantal maatschappijen, voor een luttel bedrag naar alle windstreken kan vliegen wat natuurlijk een ieder te gunnen is. Maar om nu Europeese vliegbelasting in te gaan voeren, gaat mij wat te ver. De EU zou zich mijns inziens beter bezig kunnen gaan houden met, bijvoorbeeld, een groot netwerk aan railverbindingen door de hele EU.

Maar voor dit besef in Brussel door gaat dringen, zijn we wel weer een aantal jaren verder in ons werelddeel.

Willem Vizee, Tiel