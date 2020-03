Een Europa van alleen natiestaten

Dit project is de grootste wens van de eurofielen, een federale Europese staat. Guy Verhofstadt en zijn entourage dromen ervan, eurosceptici hekelen het. Willen we echt lid worden van een groter Europees geheel?

Waar wij Nederlanders misschien het nationalistische gevoel stukje bij beetje aan het verliezen zijn, is dat in Zuid-Europa wel anders. De Italianen en de Fransen zullen nooit hun eigen cultuur en taal afzweren, hoe wil je dan een gezamenlijke staat creëren? Door de verregaande immigratie worden de Europese natiestaten verzwakt. De dominantie van oorspronkelijke naties vervaagt in steeds grotere mate en we komen terecht in een staat waar er geen dominante natie meer bestaat.

Willen we nog iets redden van onze soevereiniteit en onze natie dan moeten we uittreden uit de EU. De verregaande Europese eenwording heeft ons in de problemen gestort, onze cultuur verwaarloosd, de dominante natie verzwakt en onze soevereiniteit gelimiteerd. Ik droom van een Europa van natiestaten, iets wat voor Brussel de grote vijand is.

Leon Baten