Uitslag Stelling: ’Dwangwet lost niets op’

Met de nieuwe asielwet zouden asielzoekers eerlijk verdeeld moeten worden over de verschillende gemeenten in Nederland. Volgens vrijwel alle respondenten zal dit doel niet worden bereikt. Wel verwachten veel deelnemers ’onrust en verzet binnen de gemeenten’. Een reactie: „Nu wordt een kabinetsprobleem naar de gemeenten doorgeschoven. Dat zal niet gewaardeerd worden.”

Een enkeling is blij dat de spreidingswet doorgaat: „Prima asielwet, want die mensonterende misstanden met terecht asielvragende medemensen moeten we niet willen”, zegt een voorstander. De meerderheid denkt echter dat als het al lukt om de asielzoekers te verdelen, dit er dan nog niet voor zorgt dat de asielzoekers beter opgevangen kunnen worden. „Elke gemeente in Nederland heeft al genoeg problemen met de huisvesting van inwoners. Dus er komen straks alleen maar nieuwe ’Ter Apels’ bij omdat de gemeenten de vluchtelingen wel moeten, maar niet kunnen opvangen”, denkt een stemmer. De dwangwet is dus geen oplossing voor de misstanden in de asielopvang, stellen bijna alle deelnemers (97 procent). En de politiek zou juist prioriteit moeten geven aan het voorkomen van misstanden in de asielopvang. Dit kan volgens de stemmers slechts op één manier: „De enige oplossing voor de migratiecrisis is een drastische beperking van de instroom”, is de overheersende mening. Een respondent beaamt dit: „Deze spreidingswet zou niet nodig zijn als er betere en snellere controle zou zijn aan de grens waarbij gelukszoekers direct worden teruggestuurd en we enkel de echte vluchtelingen (uit oorlogsgebieden) binnenlaten.” Veel stemmers halen het voorbeeld aan van Denemarken, een Europees land land dat een streng ’deurbeleid’ voert. „Ook onze voordeur moet dicht, we kunnen niet de hele wereld redden”, klinkt het. Een asielstop zou nodig zijn om de asielzoekers die al binnen zijn op een fatsoenlijke manier te kunnen opvangen, wordt er veelal geredeneerd. „Eerst de voordeur sluiten en het huis van binnenuit herstructureren en opruimen.”

Hoewel premier Rutte heeft toegezegd aan de ’slag te gaan’ om de instroom van asielzoekers in te perken denkt slechts 2 procent van de stemmers dat hij deze belofte kan waarmaken. Het gros van de deelnemers ziet het besluit van de VVD om de asielwet alsnog te steunen vooral als een manier om een kabinetscrisis te voorkomen en als een ’noodsprong van Rutte om te kunnen blijven zitten’. „Rutte heeft het weer voor elkaar dit kabinet langer bij elkaar te houden en zelf op zijn premierpluche te blijven plakken.” Meer dan de helft van de stemmers had niet verwacht dat de VVD de asielwet alsnog zou steunen. Velen zijn teleurgesteld in de VVD-fractie: „Een VVD zonder ruggengraat.” Er wordt gesproken van ’kiezersbedrog’ en menig VVD-stemmer geeft aan de partij voorgoed de rug toe te keren. Zo ook deze stemmer: „Juist nu hadden ze kunnen laten zien waar ze voor staan met desnoods een kabinetscrisis tot gevolg, dan had ik bij nieuwe verkiezingen nog op ze gestemd, nu niet meer!”