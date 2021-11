Brief 3: ’Houd je gewoon aan de maatregelen’

We willen allemaal dat die vijfde golf zo snel mogelijk over is, ook opdat reguliere zorg gewoon door kan gaan. Je zou nu maar ineens kanker krijgen of een hartoperatie nodig hebben.

Waarom handelen we er niet naar om die vijfde golf in te dammen? Ik begrijp het niet. Zo’n big issue is het niet om een mondkapje te dragen, of om wat meer afstand te houden en visite beperkt in aantal te houden. Zo’n big issue is het niet om even weer meer thuis te werken en je voor de zekerheid even te laten testen bij verkoudheid.

We lijken wel massaal een peuter- of puberklas - ik wil niet en ga er tegenin - in plaats van volwassen mensen. Mensen, houd je nu eens gewoon aan wat kleine maatregelen, die ten opzichte van maatregelen in landen om ons heen werkelijk peanuts zijn.

Brigitte Brinkel, Soest

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: