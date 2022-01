Brief 1: ’Kennis van zaken niet het belangrijkst’

Oude bekenden waarvan je minstens had gedacht dat ze nooit meer aan bod zouden komen. En meer in aanmerking zouden komen voor een 'functie elders'. En bovendien ook mensen die geen enkele affiniteit hebben met hun vakgebied. Zij zullen zwaar zijn aangewezen op de wijsheid en kunde van hun topambtenaren.

Niet zozeer het hebben van verstand van hun vakgebied is het belangrijkste maar het lidmaatschap van een politieke partij is maatgevend geworden. Ik heb altijd gedacht dat dit nou juist andersom moest zijn. Dat verklaart ook meteen de uitval van veel bewindspersonen uit het vorige kabinet. Of dit nu bedoeld wordt met het nieuwe elan waag ik te betwijfelen. We zullen hen dan ook maar het voordeel van de twijfel gunnen.

Jan Muijs, Tilburg

