’De Jonge verergert problemen op woningmarkt’

Minister Hugo De Jonge heeft het over de giftige cocktail die de woningbouw stagneert. Hij heeft het daarbij alleen steeds over de gestegen rente en hogere materiaal- en loonkosten. Expres vermijdt hij de rest van de cocktail, namelijk maximale huren, vaste huurcontracten en box 3 in 2023. Geen enkele investeerder ziet er nog brood in om te gaan bouwen! Die dip in de bouwproductie heeft hij zelf veroorzaakt

Frans van Schaik, Abcoude