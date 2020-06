Brief 1 ’Stop met verbranden biomassa’

Het is onvoorstelbaar dat de linkse lobby dit met steun van het Planbureau voor de Leefomgeving voor elkaar heeft gekregen. Nog erger is dat gesubsidieerde linkse clubs zoals Milieudefensie en Greenpeace hier nu niet tegen protesteren.

Wij moeten met z'n allen 100 km/pu gaan rijden omdat dit een paar procent minder uitstoot veroorzaakt, maar het verbranden van houtpellets geeft twee keer zoveel CO2-uitstoot als gas. En dan hebben we het nog niet over de miljarden die wij met z'n allen aan subsidie moeten opbrengen om centrales om te bouwen en nieuwe te bouwen. We weten allemaal dat we meer bomen nodig hebben om CO2 om te zetten in zuurstof en nu zou het goed zijn om bossen massaal te kappen?

Belachelijk, dit moet nu stoppen. Het oude spreekwoord ’beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’.

Marcel Rijnbeek, Lijnden