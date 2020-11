’Even geen sporttrainingen en wedstrijden meer’

Het is absoluut belachelijk dat vooral jongeren gewoon trainen en onderlinge wedstrijden spelen terwijl hierbij geen enkele afstand gehouden kan worden met rennen en lopen. Dit resulteert in grote corona uitbraken zoals we zien in de voetballerij.

Een paar weken of maanden niet sporten heeft weinig financiele betekenis voor de amateursport en zal de corona besmettingen positief veranderen. Laten ze dan de horeca weer openen, mits er enkel gezeten wordt, en uiteraard met een maximum aan klanten in de zaak. Deze mensen hebben het hard nodig terwijl je ook buiten alleen kunt sporten.

Marc Struik, Reeuwijk