’Animo voor vakopleiding stimuleren’

En dat zeg ik als ervaringsman. Tussen mijn 75e en mijn 85e gaf ik als vrijwilliger les aan de vrije school in Amstelveen. Dit om timmerles te geven met als hoogste doel de kinderen uit groep acht enthousiast te maken voor het vak. Ik heb ook ondervonden hoe blij en hoe trots ze waren als het werkstuk af was. Kat in het bakkie, zou je toch zeggen?

Nee dus, want als je dan een ouder sprak en vertelde hoe goed een jongen of een meisje kon timmeren waren ze trots maar wanneer ik dan voorstelde om ze naar het vmbo of mbo te laten gaan, kreeg ik nul op het rekest. Het is me gelukt om een meisje naar de meubelmakersschool te zien gaan, maar dat is ook alles. Er moet een totale verandering van denken bij de ouders plaatsvinden om goede vaklieden te kunnen gaan opleiden.

Ik ben zelf naar de ambachtsschool geweest en heb als timmerman in de bouw gewerkt. Via een avondstudie heb ik mijzelf opgewerkt tot leidinggevende.

K.J. Terleth, Amstelveen