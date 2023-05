’Hogere looneisen onverstandig’

Hiermee is het risico op een loon-prijsspiraal, waarbij de gestegen loonkosten per product worden doorberekend in de prijzen levensgroot. Waarop de hogere prijzen weer leiden tot hogere looneisen en zo verder. De huidige inflatie bungelt rond de 5% en dus zijn looneisen van 10 tot 11% overdreven en schaden deze de economie op termijn. Hoogste tijd dat de sociale partners water bij de wijn doen en ouderwets met de werkgevers om tafel gaan! Want op deze polarisatie zit niemand te wachten!

Bas Overmars,