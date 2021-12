Uitslag Stelling: Paniekvoetbal om omicron

De besmettingscijfers en ziekenhuisopnames dalen en toch is Nederland sinds zondagochtend opnieuw op slot. De maatregelen zijn volgens het demissionaire kabinet nodig om de razendsnelle verspreiding van de besmettelijke omicronvariant af te remmen. Intussen wordt er tijd gewonnen om zo veel mogelijk boosterprikken te kunnen zetten. De nieuwe lockdown valt veel stellingdeelnemers rauw op het dak. „Er is nauwelijks aandacht voor alle nevenschade. Jong en oud ondervinden ernstige mentale of financiële moeilijkheden”, verwoordt iemand. Slechts 38 procent noemt de vanwege omicron afgekondigde lockdown terecht.

Opvallend genoeg geven veel deelnemers aan begrip te hebben voor het feit dat de druk op de zorg omlaag moet.

Tegelijkertijd hekelen ze het kortetermijnbeleid van het kabinet. „Wat mij betreft moet eerst de kern van het probleem worden aangepakt, in plaats van allerlei beslissingen ad hoc te nemen. Er moet structureel meer geld naar de zorg, dan kunnen we verder bouwen”, schrijft een deelnemer. Een ander zegt: „Ik vind het triest dat dit nu net voor de kerst gebeurt. Juist het moment waarop mensen gezelligheid bij elkaar zoeken na een toch al zware tijd.” Het kabinet speelt dan ook te veel paniekvoetbal, zegt twee derde van de respondenten.

Toch geeft maar 40 procent aan verrast te zijn door de afkondiging van een nieuwe lockdown. Tijdens de persconferentie zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dat iedere volwassene uiterlijk in januari een boosterprik kan krijgen. Nog geen kwart van de deelnemers (23 procent) heeft er vertrouwen in dat dit daadwerkelijk zal lukken. „Als we in september waren begonnen met boosteren, dan had nu vrijwel iedereen van boven de vijftig zijn derde prik binnen. Er is weinig geleerd van de afgelopen anderhalf jaar”, merkt iemand op.

Op de vraag of met een snellere boostercampagne de huidige lockdown voorkomen had kunnen worden, antwoordt een minderheid (41 procent) met ’ja’.

Een opmerkzame deelnemer schrijft daarover: „Dezelfde Tweede Kamer die De Jonge nu fileert over het te laat op gang komen van de boostercampagne stemde in augustus nog voor een motie om niet te boosteren maar vaccins aan arme landen te schenken. Wat een hypocrisie.”

Een minderheid (38 procent) gelooft dat de huidige maatregelen de verspreiding van de omicronvariant daadwerkelijk kunnen vertragen. Een overgrote meerderheid (71 procent) is er dan ook van overtuigd dat de lockdown na 14 januari verlengd zal worden. „Zolang veel Nederlanders zich niet aan de basisregels houden, blijven we aanmodderen”, schrijft een respondent. Veel deelnemers noemen het 2G-beleid als enige uitweg. „Verschillende Europese landen hanteren dit systeem al, maar in Nederland wordt er niet meer over gesproken”, schrijft een deelnemer. Een ander stelt: „We willen er niet aan geloven, maar zolang een vaccinatieplicht uitblijft, ontkomen we simpelweg niet aan dit jojobeleid.”