Alleen zo voorkom je argwaan Maak een eind aan de achterkamertjes

Door leon de winter

Vertrouwen tussen burgerij en overheid was het cement in het bouwwerk van de verzorgingsstaat. Je mocht erop rekenen dat premiers als Drees, Lubbers, Kok of Balkenende in alle oprechtheid hun compromissen met de burgerij deelden. Zonder vertrouwen geen maatschappelijke rust. Bestaat dat vertrouwen nog?