’Geen antwoord op relevante vraag’

Minister Kuipers geeft op vragen waar hij geen raad mee weet een antwoord dat totaal niet bij de gestelde vraag past. Ook nu gebeurde dat weer enkele keren. Zo werd na het tonen van een sheet waaruit bleek dat ziekenhuis- en IC bedden voor het overgrote deel worden bezet door bewust ongevaccineerden, door een journalist gesteld dat deze groep er dus feitelijk verantwoordelijk voor is, dat voor anderen hun dringende behandeling vanwege kanker of hartproblematiek wederom zou kunnen worden uitgesteld. Een zichtbaar met deze vraag worstelende Kuipers begon vervolgens over het belang van het zich houden aan de basisregels en het vaccineren ten aanzien waarvan hij opsomde wat er allemaal niet werd gedaan om de toegang hiertoe zo laagdrempelig mogelijk te maken. Waarom verzuimt de verzamelde journaille in zo’n geval Kuipers er mee te confronteren dat dit niet het antwoord op deze, zeer relevante, vraag is?

Peter Stolk, Eindhoven