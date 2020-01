Waar blijft visie van het kabinet op immigratie?

,,Of, en hoe snel, het inwonertal de twintig miljoen passeert, lijkt uitsluitend afhankelijk te zijn van de vraag hoeveel immigranten komende jaren naar Nederland zullen verhuizen voor werk, als gezinsvolgers, voor studie, asiel of andere reden”, stelt Jan Latten. Ⓒ Ronald Bakker

Terwijl de bevolkingsgroei in Nederland ongeremd toeneemt, worstelt het kabinet met een antwoord op de belangrijkste oorzaak: immigratie. Jan Latten roerde het in ons land zo beladen thema in deze rubriek meermaals aan en wijst ook nu op de noodzaak van een plan van aanpak.