Mijn ene buurvrouw is verpleegkundige dus zij verdiende de bloemen maar ze bracht ze naar mij. Mijn andere buurvrouw hing kleine attenties aan de deur. En met Sinterklaas kregen wij van beide buren cadeautjes met een gedicht. Wat een leuke buren hebben wij!

Ruth Laarman-Borst, Nijmegen

Ook een bijdrage leveren? Werd u blij verrast door een lief gebaar, een attente actie, onverwachte hulpvaardigheid of gewoon zomaar iets leuks? Mail ons uw verhaal via [email protected] voor de rubriek ’Dit vind ik leuk’ en maak kans op plaatsing in de krant en op internet.