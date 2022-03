’Stop deze zinloze oorlog’

Miljoenen burgers in Oekraïne worden van haard en huis verdreven door een bommenregen, die honderden doden kent. Berooid van hun bezittingen en getraumatiseerd zoeken ze hun heil in het vrije Westen. Moeders met kinderen, want papa moet vechten voor zijn land. Jarenlang heeft president Poetin gedreigd dat hij het nooit zou accepteren dat Oekraïne lid zou worden van de NAVO. Maar wij vrije westerlingen hebben hem uitgelachen en daarentegen bij de Oekraïners verwachtingen gewekt dat ze wel op termijn zouden kunnen toetreden tot de NAVO en zelfs de EU. En nu zitten we middenin een Europese oorlog, omdat vanuit Poetins optie hij alleen dat doemscenario zou kunnen voorkomen middels een militaire inval. Een oorlog is altijd verwerpelijk, maar de naïviteit van het Westen is dat ook.

Zowel president Zelenski als president Poetin moeten nu via diplomatieke weg tot overeenstemming komen, om deze nachtmerrie te beëindigen. Zelenski moet daarvoor zowel de Krim als de regio's Loerbansk als Donetsk opgeven voor een neutraal, maar vrij Oekraïne. De vrede heeft een prijs, maar die is niet zo hoog als de vernietiging van een heel land.

Frans Boomer, Nieuwegein