Brief 1 ’Veestapel afbouwen wijs plan’

Waaronder het reduceren van veel milieuproblemen, veel onnodig dierenleed kan voorkomen worden, (denk ook aan de regelmatige stalbranden met veel dieren en mensenleed), er is veel vervuilend transport en deze sector draagt nagenoeg niet bij aan de economie en aan werkgelegenheid. Bovendien heeft de sector zelf moeite om het hoofd boven water te houden. Het is een volledig uit de hand gelopen branche. Wat mij betreft beperken tot maximaal de voorziening voor eigen consumptie in Nederland. We kunnen dan bouwen aan een beter Nederland, beter voor mens, dier en milieu. En waar ruimte is om te wonen, te werken en te recreëren.

J. Koopman

