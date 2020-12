’Vertrouwen in wetenschap’

Ik vertrouw volledig op de wetenschap. Niet alleen om mijzelf te beschermen tegen het virus, maar ook om de ouderen en zwakkeren te beschermen. En nee ik ben niet bang voor eventuele bijwerkingen omdat het vaccin niet goed zou werken, omdat het binnen een jaar is ontwikkeld. Bedenk wel dat de technologie van nu door voortschrijdend inzicht veel beter in staat is om een vaccin te ontwikkelen dan 10 jaar geleden. En dan al die tegenstanders van het vaccin met hun complottheorieën, graag achter aansluiten in de rij.

Kor Bonthuis, Appingedam