Ombudsman: Een telefoontje is zo gedaan

In de brief staat dat zij beslag leggen op een deel van zijn inkomsten. Dat betekent dat hij nog maar de helft van zijn uitkering krijgt. Jan-Willem maakt direct bezwaar. De deurwaarder vraagt hem of hij een kopie van zijn bankpas stuurt. Samen met de brief en wat hij aan huur betaalt.

Nadat hij dit allemaal heeft opgestuurd blijft het lang stil. Hij belt zelf een paar keer met de deurwaarder. Zij beloven de zaak uit te zoeken en terug te bellen. Dat gebeurt niet. Een maand later krijgt Jan-Willem een brief. Hierin staat dat zijn beslagvrije voet opnieuw is uitgerekend. De beslagvrije voet is het deel van inkomsten waarop een schuldeiser geen beslag mag leggen. Dit is om te zorgen dat mensen geld overhouden voor o.a. wonen en eten. Het bedrag waar hij recht op heeft, is volgens Jan-Willem te weinig. Omdat er geen rekening is gehouden met zijn hoge huurkosten. Jan-Willem komt nu in de problemen met het betalen van zijn rekeningen. Hij wil het geld wat is ingehouden terugkrijgen.

Jan-Willem stuurt een mail naar de Nationale ombudsman. Machteld* gaat met zijn klacht aan de slag. Zij belt met de deurwaarder. De deurwaarder vraagt om de klacht van Jan-Willem opnieuw te sturen en zal er snel naar kijken. Machteld stuurt de klacht nog een keer.

De deurwaarder vraagt zich af waar Jan-Willem van leeft. Hij besluit om hem te gaan bellen. Jan-Willem en de deurwaarder hebben een goed gesprek met elkaar. De deurwaarder ziet dat de beslagvrije voet niet goed is vastgesteld en de SVB te veel geld heeft afgedragen aan de deurwaarder. Het kantoor gaat dit oplossen.

Machteld belt nog een keer met Jan-Willem. Hij geeft aan dat het fijn was om de deurwaarder te spreken. Zij hebben alle informatie gedeeld met elkaar. Jan-Willem krijgt een deel van het geld terug.

Jan-Willem is blij met het persoonlijk contact met de deurwaarder en bedankt Machteld voor haar werk. De Nationale ombudsman probeert in de adviezen die hij aan organisaties geeft altijd te wijzen op hoe belangrijk persoonlijk contact is. Het is goed om te bedenken dat achter iedere klacht een mens zit. Luisteren en doen zijn dan heel belangrijk.

* Niet de echte naam

Gaat het ook mis tussen u en de deurwaarder? Of komt u er niet uit met een andere overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.