’Minderheidskabinet van D66 en VVD’

D66 wenst geen coalitie met de Christen Unie, en daar is goed over nagedacht zo zegt mevrouw Kaag. Nou dat zal dan wel. Maar ze zegt ook: ’Het roer moet om, het moet echt anders’. Nou mevrouw Kaag dan heb ik nog wel iets om over na te denken, of beter nog om op te volgen...

Samen met de VVD een minderheidskabinet vormen, en dan is het politiek bedrijven. Daar waar nodig steun zoeken bij de diverse partijen, zodat deze in de Kamer bepalen wat wel en niet doorgang kan vinden.

Inmiddels zijn we na de verkiezingen 5 maanden verder en is er nauwelijks (openbare) voortgang. Wat is er dan anders? Niets, de diverse partijen graven zich in en hopen maar dat een ander dan toegeeflijker wordt. Dat zo het vertrouwen in de politiek maar ook in D66 en VVD ernstig wordt geschaad dat komt blijkbaar niet bij jullie op.

Dus toon lef en ga voor 2 partijen, want met de door D66 gewenste 5 partijen gaat het ook niets worden. Het inzetten daarop kost heel veel tijd, wordt er over letters en komma’s gesproken en blijven de belangrijke zaken achterwege. U wilde graag meeregeren, doe dat dan ook en laat zien dat het dan ook anders kan! Ga regeren!

Cornelis Hagen, Reeuwijk