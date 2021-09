Premium Het beste van De Telegraaf

Willem van Oranje was zelfs bij code zwart nog naar Griekenland afgereisd

Door Rob Hoogland

Populariteitspeilingen, mogen we daar svp óók een onsje minder van? Willem-Alexander kreeg er voorafgaande aan de troonrede voor de zoveelste maal eentje voor z’n koninklijke kokosnoot. Nog slechts 44% van de bevolking heeft vertrouwen in hem, meldde de NOS-expert van dienst met glimmende oogjes. En vorig jaar, ja ja, ‘t is me wat, vorig jaar, vóór die vakantiereis naar Griekenland weetjewel, was het nog 76%.