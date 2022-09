Premium Het beste van De Telegraaf

Stilleggen ’Doel’ onverantwoord

Door Ronald Plasterk

Vorige week is begonnen met het stilleggen van de prima werkende kerncentrale van Doel. Doel ligt net over de grens in België. Door het stilleggen valt ongeveer 10 procent van de Belgische elektriciteitsvoorziening weg, wat zal worden opgevangen door gas te verbranden. Dat verhoogt de CO2-uitstoot, en maakt Europa meer afhankelijk van Russisch gas. Het is een enorm irrationele, asociale en vanuit klimaatbeleid onverantwoorde maatregel.