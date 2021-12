’Thuishulp voor ouderen in de knel’

Bejaardentehuizen zijn weggesaneerd. Volgens de overheid moeten ouderen zoveel mogelijk thuis blijven wonen. Dat moet mogelijk zijn met behulp van thuiszorg. De fysieke hulp is inderdaad goed geregeld, doch de organisatie kampt wel regelmatig met te weinig personeel. Anders is het gesteld met de huishoudelijke hulp. Het echtpaar was al twee weken verstoken van huishoudelijke hulp door ziekte en een vervanger was er niet. Stof en vuil stapelen zich ondertussen op in huis.

Triest om te zien dat een bejaard echtpaar, dat altijd hard heeft gewerkt, zo in de steek wordt gelaten. En Rutte IV wil nog meer bezuinigen op de zorg...

Mevr. Brugman, Lelystad