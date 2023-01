’Klimaatbeleid onbegrijpelijk’

De milieuvriendelijke kerncentrales worden gesloten en de winning van fossiele bruinkool wordt verder uitgebreid. En dit door een linkse regering waar een partij als GroenLinks deel van uitmaakt. Je zou eerder verwachten dat het besluit van de kerncentrales wordt teruggedraaid. Naar het voorbeeld van België. Opmerkelijk is ook dat Frans Timmermans, PvdA en milieufanaat van de Europese Unie zich totaal niet laat horen of zien. De uitbreiding van de bruinkoolwinning in Duitsland zal onherroepelijk gevolgen hebben voor de stikstof en CO2 uitstoot in Nederland en in het bijzonder voor Limburg.

