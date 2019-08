’Maak einde aan megawinsten over rug van sportliefhebber’

Het is voor velen een droom om Max Verstappen te zien schitteren op Circuit Zandvoort. Dat heeft echter wel een prijs. Helemaal als de kaartjes moeten worden verkregen via Marktplaats. Ⓒ AS Media

Nog geen paar uur nadat bekend was geworden wie de gelukkige bezitters zijn van kaartjes voor de Formule 1-race in Zandvoort, barstte de handel in tickets los. Kosten voor zes golden passe-partouts: 6000 euro. Originele prijs: iets meer dan de helft. SP-Kamerlid Peter Kwint wil snel een wet tegen woekerprijzen.