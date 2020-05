’Vrees voor nieuwe uitbraak’

Fietsen is al een soort kamikaze aan het worden, zelfs op smallere fietspaden vindt men het blijkbaar heel gewoon naast elkaar te fietsen of te lopen zodat er voor een ander geen ruimte is om veilig op afstand te passeren. En zeg je er wat van dan krijg je te horen dat je normaal moet doen of dat je niet gezond bezig bent?!

Maar over enkele weken wel weer klagen als we weer een paar maanden in een lock-down moeten omdat er een tweede coronagolf is.

Mieke Bruyn