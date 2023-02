’Tekort aan huisarsten triest’

Die er nog zijn lopen op hun tenen. Het feit dat dit gaat toenemen, komt door de grote toename van de bevolking, waarvan een deel veel gezondsheidsklachten heeft. En het andere probleem is, dat man en vrouw de laatste jaren allebei een baan hebben. Als de een huisarts is en een baan heeft en de ander niet in dezelfde plaats een baan kan vinden, schept het enorme problemen. Zelfs als je een gezinnetje wil stichten. Dit alles zorgt ervoor dat er een vreselijk tekort aan huisartsen komt. Het is geen job van 09.00 tot17.00 uur werken. De overheid heeft ontzettend veel laten lopen.

H. v. Daal