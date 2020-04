’Verplicht mondkapjes in klaslokaal’

In België worden beschermingsmiddelen verplicht voor leerkrachten, in Duitsland worden de maatregelen op dit gebied ook forser; maar nee, het protocol dat Nederlandse leerkrachten onder de neus geschoven kregen: geen beschermingsmiddelen. Natuurlijk snapt iedereen dat het niet de bedoeling is dat je in een astronautenpak voor de klas gaat staan en kinderen afschrikt. Maar een totaalverbod voor zelfs eenvoudig beschermingsmiddel gaat wel heel erg ver. Want, zo horen we nu vandaag van een Groningse viroloog: het virus is wel overdraagbaar door kinderen. En: ons Erasmus medisch centrum meldt: het vliegt ook door de lucht en blijft lang hangen. Vooral ook bij het doortrekken van de wc zonder deksel erop en ook in leerkrachtenwc´s. 1,5 meter afstand is dus niet gegarandeerd afdoende. Verder barst het van de hygiënemaatregelen in het protocol, maar nee, dat mondkapje mag niet. Hoe tegenstrijdig. Fijn dat onze ministers het beter weten dan de Aziaten die al decennialang met uitbraken van ernstige virussen te maken hebben.

Brigitte Brinkel, Soest