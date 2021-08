’Schiphol asociaal bezig’

Een groot deel van die beveiliging is uitbesteed. Natuurlijk omdat het goedkoper en makkelijker is. Dat zorgt ook nog eens voor tijdelijke contracten. Dat laatste is opmerkelijk. Waarom voor structureel werk mensen geen vast contract aanbieden? Dan krijg je minder verloop en beter gemotiveerde mensen. Dat geldt ook voor de bagage afhandeling. Als de kosten daardoor stijgen, dan de vliegtickets maar duurder maken. Vermoedelijk gaat het maar om een euro per ticket. Die euro maakt een groot verschil voor de medewerkers en het sociale imago van Schiphol en de reizigers. Structureel tijdelijke contracten is asociaal.

Ton Jacobs, Amsterdam