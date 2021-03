’Nu investeren in economie’

Het is logisch dat investeren in de economie nu de enige juiste keuze is, maar het zou toch goed zijn om ons niet rijk te rekenen met het geld van toekomstige generaties want dat is ook geen duurzame economie. Het is te hopen dat er meer jongeren politiek actief worden omdat frisse blikken en nieuwe inzichten iedereen vooruit kan helpen.

Henk Versteeg, Nunspeet