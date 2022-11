Uitslag Stelling: ’Ov is een overheidstaak’

Veel tegenstanders van concurrentie op het spoor verwijzen naar het buitenland, waar dit tot wantoestanden heeft geleid. „Concurrentie op het spoor leidt tot chaos en hogere prijzen, dat zien we in het buitenland. NS moet gewoon een staatsbedrijf zijn, met een monopolie. Openbaar vervoer is een overheidstaak”, luidt een duidelijk oordeel. En een andere respondent met duidelijk NS-ervaring wijst op de geografische beperktheid als tegenargument: „Ons land is te klein voor meer spoorbedrijven, de versnippering wordt dan te groot.” En passant geeft deze deelnemer ook aan waar het aan schort bij het spoorbedrijf: „Laat ze er een heleboel managers uitgooien en vooral mensen uit het vak aan de top zetten zoals het vroeger ook gebeurde... alleen vakmensen, conducteurs, machinisten etc. weten hoe dit bedrijf werkt. Echter de arbeidsvoorwaarden worden steeds kariger en dan vinden ze het raar dat er geen personeel bij komt?”

Toch vinden ook veel deelnemers (39%) dat de monopoliepositie van de Spoorwegen op het hoofdrailnet in Nederland niet langer is vol te houden. „De NS moet gaan concurreren en de Staat moet stoppen met aandeelhouder te zijn. Gelijke monniken, gelijke kappen luidt het devies. Pas dan gaat blijken hoe goed (of beter) NS-concurrenten zijn. Overigens moet Brussel inderdaad ingrijpen bij de aanbesteding van concessies. De NS is blij met haar geitenpaadje, maar we weten uit ervaring dat zoiets niet blijvend is”, klinkt het stellig. Concurrenten zoals Arriva hebben een zaak aangespannen om de NS-monopolie te doorbreken. De meeste deelnemers denken dat de Staat, als aandeelhouder, hier niet op zit te wachten.

Maar concurrentie zal de NS zeker op scherp zetten is de gedachte bij sommigen. „Concurrentie werkt altijd. De een wil het altijd beter doen dan de ander. Dus waarom geen concurrentie bij railvervoer?”, vraagt iemand zich af. En een andere voorstander hiervan stelt: „Ze denken bij de NS dat ze alles maar kunnen doen zonder rekening met de reizigers te houden. Met een concurrent op het spoor worden ze wakker en gaan ze wel naar betere oplossingen zoeken”, denkt één van hen.

Sinds maandag is opnieuw de dienstregeling op bepaalde trajecten teruggeschroefd. De railvervoerder geeft de schuld aan de krappe arbeidsmarkt en corona. Maar daar valt wel iets op af te dingen, vindt een criticus: „Ik vind de huidige problematiek bij NS een schending van het overheidsbeleid, omdat de afspraak bestaat dat iedereen zich houdt aan de coronamaatregelen, zoals vermijding van drukte. En wat doet NS? NS laat drukte toe in treinen en op perrons. Zo houd je corona en ziekteverzuim in stand!”

Dat met de treinenuitval, de overvolle coupés en de verminderde service reizigers naar andere oplossingen zoeken verbaast velen niet. Een overgrote meerderheid (98%) meent dat de NS de treinforens de auto injaagt. „De NS kan alleen maar de treinkaartjes duurder maken en minder service verlenen. Logisch dat men dan de auto pakt, dat is voordeliger”, verzucht een kritische respondent.