’Verhuizen heeft voordelen’

Ouderen willen wel verhuizen naar levensloopbestendige hofjeswoningen en appartementen in het groen met een binnentuin. De (huur)kosten daarvan zijn inderdaad hoger in verhouding met wat ze nu maandelijks betalen. Maar wat te denken van de besparing op stookkosten, het woongenot door de huidige isolatie-eisen, de veel hogere opbrengst bij verkoop van de eigen woning dan vroeger en niet vergeten de hoge kosten voor aanpassingen in de wat oudere woningen om net zo'n comfortabele en gebruiksvriendelijke woning te creëren als de nu gebouwde levensloopbestendige woningen. Voor ouderen is het loslaten van de sociale binding met de eigen buurt de grootste drempel.

Pauline v/d Tol-de Weert