’Neonazisme JFvD perfide’

Het had voltrekt niets met socialisme te maken. Het was ronduit pervers en perfide, met hun onverholen haat jegens andersdenkenden, homoseksuelen en Joden. Speelde slechts de rijke landeigenaren en fabrikanten in de kaart. Daar weten de verwende JFvD-jongeren niets van: je kunt het ze amper kwalijk nemen want zij hebben waarschijnlijk uiterst belabberd geschiedenisonderwijs gehad. Anders zouden zij weten hoe het eindigde: met totale chaos, miljoenen vermoorde onschuldigen plus gesneuvelden en verschrikkelijke armoede.

Ruud van Ling, Heerhugowaard