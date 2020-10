Brief 1 ’Henk Krol stelt weer teleur’

En dat is toch zeer vreemd. In de media en vooral bij interviews op TV komt deze man altijd vriendelijk en blijmoedig over. Altijd vol goede moed bij het aangaan van een nieuwe politieke verbintenis, die het zeker worden gaat in de politiek volgens Henk zijn altijd blijmoedige visie.

Ik vraag mij nu telkens af: Beste Henk, voor hoe lang? En dat is toch jammer. Ik ben van 1942 en het is gewoon jammer dat er geen fatsoenlijk opererende ouderenpartij is zonder ruziemakende partijleden. Blijven we toch maar bij de gevestigde orde.

W. Botermans,

Wormer

