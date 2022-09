’NS-staking levert niets op’

Bekijk ook: Treinkaartjes duurder door loonexplosie NS

Door deze forse loonsverhoging moet de NS-directie uiteraard de prijzen van een treinkaartje verhogen die de reiziger vervolgens bij hun bazen middels een hogere looneis gaan declareren. Zo komen we in de vroeger zo gevreesde stijgende loonspiraal terecht, die uiteindelijk per saldo niets oplevert, behalve nog meer inflatie en dus nog hogere prijzen. Nee de overheid is aan zet. De belasting moet voor iedere Nederlander naar beneden en de ondertussen toch wel schandalig hoge energiebelasting moet volledig worden geschrapt. Vrijwel alle Nederlanders hebben namelijk te maken met deze nog steeds oplopende inflatie en dus niet alleen de medewerkers van de NS.

Jan Pronk, Beverwijk