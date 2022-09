Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen De logge EU is geen crisismanager

Door Marcel Peereboom Voller Kopieer naar clipboard

Telkens als u het volgende zinnetje leest: ’De Europese lidstaten kunnen het maar moeilijk eens worden over de aanpak van de...’ (vul hier uw willekeurige crisis in) dan sterft ergens ter wereld een lief konijntje. Dat de lieve konijntjes nog niet compleet zijn uitgestorven, is een wonder. Het zou pas voorpaginanieuws zijn als de Europese lidstaten het makkelijk over iets eens kunnen worden.